Nach erneuten Durchsuchungen in der Szene der "Reichsbürger" fordert Bundesinnenministerin Nancy Faeser eine Verschärfung des Waffenrechts. Bei einer Razzia in Reutlingen in Baden-Würtemberg kam es am Mittwoch zu einer Auseinandersetzung. Es wurde ein Schuss abgefeuert und ein Polizist leicht verletzt.