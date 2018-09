23. September 2018, 23:02 Uhr "Fabienne" Sturm fegt über den Süden

Umgestürzte Bäume und Bahnausfälle: Zum Herbstbeginn stürmte es.

Das Sturmtief Fabienne hat am Sonntag in Bayern eine Frau das Leben gekostet. Die Spaziergängerin starb auf einem Campingplatz bei Ebrach im Landkreis Bamberg, nachdem ein Baum auf sie gestürzt war, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilte. Die 78-Jährige sei noch an der Unglücksstelle verstorben. Am Tag des kalendarischen Herbstanfangs ist der Sturm über weite Teile Süd- und Mitteldeutschlands gezogen. Besonders betroffen von Fabienne waren der Süden Hessens sowie Teile Thüringens, von Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern. Viele Bäume seien umgestürzt, sagte ein Sprecher des Lagezentrums in Stuttgart am Sonntagabend. Außerdem seien zahlreiche Straßen gesperrt worden. Auf dem Oktoberfest in München rief die Festleitung nach 20 Uhr die Menschen auf dem Gelände bei starkem Wind und beginnendem Regen auf, die Wiesn langsam zu verlassen. Ein Bahnsprecher in Berlin sagte am Abend, es gebe im Süden der Republik zahlreiche Bäume im Gleis oder in Oberleitungen. Viele Strecken mussten zeitweise gesperrt werden. Auch der Flughafen Frankfurt meldete Probleme und Flug-Annullierungen.