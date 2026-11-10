Das Landgericht Rostock hat die 30-jährige Angeklagte im Fall des ermordeten Fabian zu lebenslanger Haft verurteilt. Zugleich stellte die Schwurgerichtskammer die besondere Schwere der Schuld fest, was eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren praktisch ausschließt, sollte das Urteil rechtskräftig werden. Bisher ist das Urteil nicht rechtskräftig, sowohl die Angeklagten als auch die Staatsanwaltschaft können Rechtsmittel einlegen und Revision beantragen.

Die Verurteilte soll den achtjährigen Jungen laut Anklage mit sechs Messerstichen getötet und den Leichnam anschließend angezündet haben. Die Verteidigung sah zu viele Fragen offen und plädierte auf Freispruch. Die Staatsanwaltschaft sprach von einer geschlossenen Indizienkette und forderte eine lebenslange Haftstrafe. Die Angeklagte selbst hat während des seit April laufenden Prozesses wiederholt ihre Unschuld beteuert.

Am vorletzten Prozesstag hatte sie im Rahmen ihres letzten Wortes bereits angekündigt, im Fall eines Schuldspruchs Rechtsmittel einzulegen. „Ich werde so lange kämpfen, bis ich wieder auf freiem Fuß bin“, sage sie. Ihre Verteidiger hatten für ihre Forderung nach einem Freispruch auf das Prinzip „in dubio pro reo“ – im Zweifel für den Angeklagten – verwiesen.

Der Mord an dem Grundschüler aus Güstrow hatte im Oktober 2025 bundesweit für Aufsehen gesorgt. Tagelang hatten Hunderte Polizeibeamte nach dem Jungen gesucht. Am 14. Oktober wurde die Leiche eines Kindes an einem kleinen Ackertümpel bei Klein Upahl südwestlich von Güstrow gefunden. Der Leichnam wurde wenig später als Fabian identifiziert.

Ausgerechnet die Angeklagte war es, die der Polizei den Fund meldete. Den Beamten erzählte sie zunächst, das tote Kind zufällig beim Spazierengehen mit ihrer Freundin und Hunden entdeckt zu haben. Später räumte sie ein, dass sie schon am Abend zuvor zweimal mit jeweils einem anderen Bekannten an der Fundstelle gewesen sei.

Angeklagte und Vater des Opfers führen wieder eine Beziehung

Die Angeklagte war jahrelang mit Fabians Vater liiert, bevor die Beziehung im August vorigen Jahres endete. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft glaubte sie, Fabian stünde der Fortführung der Beziehung zu dessen Vater im Weg. Tatsächlich sind die beiden laut Fabians Vater wieder ein Paar. Er versorgte in den vergangenen Monaten auch die Pferde der Frau, die seit 7. November vorigen Jahres in Untersuchungshaft sitzt.

Fabians Mutter nahm an nahezu allen Prozesstagen persönlich mit ihrer Anwältin Christina Habetha teil. Ihr Sohn war vor dessen Verschwinden krankheitsbedingt zu Hause geblieben, während sie arbeiten ging. Als die Mutter zurückkam, war das Kind nicht mehr da. Sie hatte als erste Zeugin in dem Prozess ausgesagt und ihren Sohn als liebevoll und aufmerksam beschrieben. „Ich kann einfach nur sagen, dass ich wahnsinnig stolz auf ihn war.“

Güstrows Bürgermeister Sascha Zimmermann sprach damals von einer Art Schockstarre in dem Ort mit 30 000 Einwohnern, in dem Trauergottesdienste mit großer Beteiligung abgehalten wurden.

Der Strafprozess stieß von Anfang auf ein großes Öffentlichkeitsinteresse. Oft hatten sich schon in den früheren Morgenstunden lange Zuschauerschlangen vor dem Gericht gebildet. Der große Saal 2.002 war auch am letzten Verhandlungstermin bis auf den letzten Platz besetzt. Dutzende Journalisten waren akkreditiert.