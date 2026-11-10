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Urteil im „Fabian-Prozess“„Sie wollten, dass Fabian stirbt, der Junge war für Sie nur ein Objekt“

Lesezeit: 6 Min.

Die Angeklagte Gina H. am Dienstag im Landgericht Rostock, kurz vor der Urteilsverkündung.
Die Angeklagte Gina H. am Dienstag im Landgericht Rostock, kurz vor der Urteilsverkündung.
Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Der Richter spricht Gina H. direkt an, als er sie für den Mord an dem achtjährigen Fabian zu lebenslanger Haft verurteilt. Ihr Motiv: die obsessive Beziehung zu dessen Vater. Fabians Mutter kämpft im Saal mit den Tränen.

Von Ulrike Nimz und Jana Stegemann, Rostock

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An mehr als 30 Tagen haben sich die beiden Frauen gegenübergesessen im lichtdurchfluteten Saal des Rostocker Landgerichtes. Dorina L., Mutter des ermordeten achtjährigen Fabian und Nebenklägerin, saß da mit gefalteten Händen und geradem Rücken, den Blick starr auf die Wand gerichtet, eine erschütterte, eine beherrschte Frau. Nur an einem Tag fehlte sie, als ein Rechtsmediziner über Stunden die tödlichen Verletzungen ihres Sohnes referierte, sechs Messerstiche in Brustbein, Rippen, Lunge, Leber und Herz.

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