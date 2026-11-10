Der Richter spricht Gina H. direkt an, als er sie für den Mord an dem achtjährigen Fabian zu lebenslanger Haft verurteilt. Ihr Motiv: die obsessive Beziehung zu dessen Vater. Fabians Mutter kämpft im Saal mit den Tränen.

Von Ulrike Nimz und Jana Stegemann, Rostock