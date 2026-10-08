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Mordfall Fabian„Liebe heißt für Frau H. besitzen“

Lesezeit: 4 Min.

Die angeklagte Gina H. schützt sich vor den Fotografen im Gerichtssaal mit einer Mappe vor dem Gesicht.
Die angeklagte Gina H. schützt sich vor den Fotografen im Gerichtssaal mit einer Mappe vor dem Gesicht.
Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Im Prozess um den ermordeten Fabian bestätigt ein Gutachter der Angeklagten Gina H. psychopathische Persönlichkeitsanteile. Ihre Angst vor dem Verlassenwerden sei für sie „existenzbedrohend“. Aber ist das ein Motiv für einen Mord?

Von Ulrike Nimz, Rostock

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Auf dem Tisch vor Peter Keiper stapeln sich Ordner und Aktenbände, daneben steht ein Kaffeebecher, den er kein einziges Mal anrühren wird. Knapp eine Stunde lang wird der psychiatrisch-forensische Sachverständige sein Gutachten verlesen. Es soll klären, ob Gina H., die Angeklagte im Mordfall Fabian, zum Tatzeitpunkt schuldfähig war. Ob eine psychiatrische Erkrankung, eine seelische Störung oder eine Intelligenzminderung sie in Wahrnehmung und Tateinsicht beeinträchtigt hat. Und ob sie zukünftig ähnliche Verbrechen begehen könnte, wie jenes, das ihr vorgeworfen wird.

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