Zum Hauptinhalt springen

Mordprozess in Rostock„Die Leute, denen er vertraute, hat er immer in die Arme geschlossen“

Lesezeit: 6 Min.

Vor den Kameras der Fotografen im Gerichtssaal in Rostock schützt sich die 30 Jahre alte Angeklagte Gina H. mit einer Aktenmappe.
Vor den Kameras der Fotografen im Gerichtssaal in Rostock schützt sich die 30 Jahre alte Angeklagte Gina H. mit einer Aktenmappe. Bernd Wüstneck/Bernd Wüstneck/dpa

Die Mutter des getöteten Fabian beschreibt vor Gericht den Charakter ihres Sohnes und den Tag, an dem er verschwand. Der Vater hat zu den Ermittlungen seine ganz eigene Theorie.

Von Ulrike Nimz, Rostock

Die Befragung läuft seit einer Dreiviertelstunde, da bricht es aus Fabians Mutter heraus, all die Trauer, die Ratlosigkeit, der Schmerz. Sie legt den Kopf in den Nacken, das Gesicht nass von Tränen. Dann schaut sie nach links zur Angeklagten, der Frau, die Fabian ermordet haben soll. „Gina, ich kann nicht verstehen, warum …“, setzt sie an. Der Vorsitzende Richter unterbricht die Zeugin ruhig und bestimmt, pausiert den Prozess, gibt ihr Zeit zu atmen. Dorina L. geht hinüber zur Fensterfront, nimmt ihre Brille ab, ein Seelsorger weicht ihr nicht von der Seite.

Zur SZ-Startseite

Gerichtsprozess
:Zwei Messerstiche direkt ins Herz

Mit mehreren Messerstichen wurde im vergangenen Oktober der achtjährige Fabian aus Güstrow getötet. Jetzt steht die Ex-Freundin seines Vaters vor Gericht. Sie soll den Jungen ermordet haben, um die Beziehung zu retten.

SZ PlusVon Benedikt Warmbrunn

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite