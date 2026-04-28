An einem Freitagvormittag im Oktober 2025 fährt Gina H. mit ihrem orangefarbenen Geländewagen an einen Wald mitten in der Mecklenburgischen Seenplatte, lässt dort ihren Hund laufen, so haben das Wochen später Ermittler rekonstruiert. Dann, um 11.20 Uhr, deaktiviert sie ihr Smartphone. 83 Minuten später schaltet sie es wieder ein.