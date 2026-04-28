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GerichtsprozessMordprozess ohne Tatwaffe

Lesezeit: 5 Min.

Die Angeklagte hält sich zu Beginn des Prozesses eine rote Mappe vors Gesicht.
Die Angeklagte hält sich zu Beginn des Prozesses eine rote Mappe vors Gesicht. Bernd Wüstneck/Bernd Wüstneck/dpa

Mit mehreren Messerstichen wurde im vergangenen Oktober der achtjährige Fabian aus Güstrow getötet. Jetzt steht die Ex-Freundin des Vaters vor Gericht. Sie soll den Jungen ermordet haben, um die Beziehung zu seinem Vater zu retten.

Von Benedikt Warmbrunn, Rostock

An einem Freitagvormittag im Oktober 2025 fährt Gina H. mit ihrem orangefarbenen Geländewagen an einen Wald mitten in der Mecklenburgischen Seenplatte, lässt dort ihren Hund laufen, so haben das Wochen später Ermittler rekonstruiert. Dann, um 11.20 Uhr, deaktiviert sie ihr Smartphone. 83 Minuten später schaltet sie es wieder ein.

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Getöteter Junge in Güstrow
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Der achtjährige Fabian wurde im Oktober tot bei Güstrow gefunden. Nun wurde eine Frau aus dem nahen Umfeld des Jungen wegen dringenden Mordverdachts festgenommen. Ein zufälliges Foto vom Fundort ist einer der wichtigsten Hinweise.

SZ PlusVon Ulrike Nimz und Jana Stegemann

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