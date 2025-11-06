Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.

Fabians Leiche wurde am 14. Oktober bei Klein Upahl gefunden, er wurde vermutlich am 10. Oktober zwischen 11.00 und 15.00 Uhr getötet.

Nach zahlreichen Hinweisen bei der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ zum Fall des getöteten Achtjährigen durchsucht die Polizei mehrere Objekte. Am Nachmittag wollen die Ermittler Details bekannt geben.

Nach Ausstrahlung des Falls des getöteten achtjährigen Fabian aus Mecklenburg-Vorpommern in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ am Mittwochabend sind bei der Polizei bisher 23 Hinweise eingegangen. Unter den Hinweisen seien einige vielversprechende, denen nachgegangen werde, sagte eine Polizeisprecherin.

Seit dem frühen Morgen durchsuchen den Angaben zufolge Einsatzkräfte mehrere Objekte in den Ortschaften Reimershagen und Rum Kogel bei Güstrow. Im Rahmen der Hausdurchsuchung in Reimershagen wurde ein Geländewagen beschlagnahmt. Das Auto wurde auf einen Abschleppwagen geladen. Es werde zur kriminaltechnischen Untersuchung gebracht, so die Polizeisprecherin.

Rund 120 Menschen seien im Einsatz, darunter Beamte von Landeskriminalamt und Bereitschaftspolizei. Zuvor hatte der NDR berichtet. Weitere Details zu der Aktion, die laut Sprecherin um 6.00 Uhr begann, wurden zunächst nicht bekanntgegeben. Die Sprecherin kündigte außerdem an, dass die Ermittler sich am Nachmittag zu dem Fall äußern werden. Das Hinweistelefon ist den Angaben zufolge weiterhin geschaltet. Im Zusammenhang mit dem Tod des Jungen aus Güstrow hatte es in Reimershagen auf einem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs schon vorher Durchsuchungen gegeben.

Hinweise durch «Aktenzeichen XY... ungelöst»: Wieder Durchsuchungen im Fall Fabian (Video: dpa)

Fabians Leiche war am 14. Oktober entdeckt worden

In der ZDF-Sendung wurden am Abend auch Fotos vom Fundort des toten Jungen gezeigt. Die Leiche von Fabian war am 14. Oktober rund 15 Kilometer von Güstrow entfernt an einem Tümpel bei Klein Upahl entdeckt worden. Eines der Fotos zeigte ein Feuer in unmittelbarer Nähe des Tümpels. Die Polizei hatte erst kurz zuvor mitgeteilt, dass der Leichnam des Kindes vermutlich zur Verschleierung der Spurenlage angezündet worden sei.

Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass Fabian bereits am Tag seines Verschwindens getötet wurde. Als Zeitfenster für die Tat komme der 10. Oktober von 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr in Betracht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Mehrtägige Suche nach Fabian

Fabian war am 10. Oktober wegen Unwohlseins nicht zur Schule gegangen und allein zu Hause geblieben. Als die Mutter von der Arbeit nach Hause kam, war ihr Sohn weg und kam auch zu der sonst üblichen Zeit nicht wieder nach Hause.

Die Mutter versuchte zunächst selbst, den Jungen ausfindig zu machen und meldete ihn schließlich als vermisst. Nach tagelanger Suche mit zahlreichen Einsatzkräften wurde er schließlich am 14. Oktober tot gefunden.