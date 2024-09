Umweltbundesamt-Befragung:77 Prozent der Kommunen von Extremwetter betroffen

Regen und Schnee in Bayern : Unwetterwarnung für die Alpen-Landkreise

Der erste Schnee ist schon gefallen, am Wochenende wird es vor allem in Südbayern und im Bayerischen Wald sehr nass: Bis zu 140 Liter kann es in Staulagen auf den Quadratmeter regnen. In den Nachbarländern allerdings sieht es deutlich schlechter aus.