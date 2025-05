Aufräumen ist super, aber hat eigentlich schon mal wer die berechtigte Frage gestellt, welche Kulturschätze die Welt durch Marie Kondō verloren hat? Der veritable Entsorgungshype, den die Japanerin vor ein paar Jahren mit ihrer minimalistischen Wohnidee auslöste (also rigoros auszumisten und nur zu behalten, was im Hier und Jetzt gerade Freude bereitet), hat ja einen großen Nachteil: nämlich dass er dem Menschen auch ein paar schöne Überraschungen wegminimalisiert. Zum Beispiel darf es als eher unwahrscheinlich gelten, dass der Bewohner einer Marie-Kondō-Wohnung irgendwo in einer vollen Schublade plötzlich einen zwei Jahre alten verlegten Lotto-Schein findet, der ihm – wie gerade in Hamburg geschehen – doch noch einen schon verzettelt geglaubten 2,5-Millionen-Euro-Gewinn einbringt.