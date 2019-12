Ermittlungen nach Explosion in Walsrode fortgesetzt

Walsrode (dpa/lni) - Nach der Explosion eines Autos auf dem Anwesen der Walsroder Bürgermeisterin setzt die Polizei an diesem Montag ihre Ermittlungen fort. Tags zuvor hatte die Spurensicherung erste Beweise gesichert. "Heute müssen wir die Fakten sichten und dann mit der Staatsanwaltschaft in ein Brainstorming gehen", sagte ein Polizeisprecher am Morgen.

Am Sonntag war auf dem Anwesen der Walsroder Bürgermeisterin im Stadtteil Sieverdingen ein Auto explodiert. Der Grund der Explosion und ob sie vorsätzlich herbeigeführt wurde, war zunächst unklar. Verletzt wurde niemand. Am Sonntag hatte die Polizei mitgeteilt, der Staatsschutz habe die Ermittlungen aufgenommen. Das Grundstück wird von mehreren Menschen bewohnt. Die Polizei startete am Sonntag zudem einen Zeugenaufruf.