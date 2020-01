Houston (dpa) - In Houston im US-Bundesstaat Texas hat sich am frühen Freitagmorgen eine gewaltige Explosion ereignet. Bewohnern und Medien in der Stadt zufolge waren der Knall und die Erschütterung in weiten Teilen der US-Metropole zu vernehmen. Zunächst war unklar, was die Explosionverursacht hatte und ob es Verletzte gab. Ersten Angaben von Einsatzkräften zufolge ereignete sich die Explosion in einem großen Gebäude. Polizeipatrouillen sperrten die Straßen rund um das betroffene Gelände ab, wie die Polizei auf Twitter mitteilte. Medienaufnahmen zeigten Rauch und weit Trümmerteile in der Umgebung.