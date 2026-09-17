Nach zwei Explosionen in Frankfurt hat die Polizei eine Person festgenommen. Das sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Der Tatverdächtige sei im Bereich des Tatortes in der Berger Straße festgenommen worden. Nähere Angaben zu der Person machte die Sprecherin zunächst nicht.

Zu den beiden Explosionen war es in den frühen Morgenstunden im Abstand von nur wenigen Minuten gekommen - auf der Berger Straße im Stadtteil Nordend und dann auf der Einkaufsstraße Zeil im Stadtzentrum. Zuvor hatte der Hessische Rundfunk darüber berichtet.

Nach ersten Erkenntnissen sei durch die Explosionen niemand verletzt worden. „Wir sind mit Kräften vor Ort“, sagte eine Polizeisprecherin. „Wir sind am Wirbeln“, ergänzte sie mit Blick auf die laufenden Ermittlungen. Warum es zu den Explosionen gekommen war, ist bisher unklar. Anwohner hätten gegen 4.20 Uhr den Notruf verständigt.

Bild berichtet, dass die Explosion in der Berger Straße sich in einem Ladengeschäft zugetragen hat, die Detonation auf der Zeil in einen Kiosk.

Das Bild zeigt das Ladengeschäft in der Berger Straße. Sandra Trauner/dpa

In den vergangenen Tagen hatte es bereits zwei Explosionen in Frankfurt gegeben und eine weitere im nahe gelegenen Offenbach. Verletzt wurde auch dabei niemand, aber die Detonationen verursachten erhebliche Sachschäden.