Eine verheerende Explosion auf dem Gelände einer Sprengstofffirma in den USA hat mehrere Menschen getötet, zudem gibt es zahlreiche Vermisste. Nach Angaben des Sheriffs von Humphreys County im US-Bundesstaat Tennessee gelten insgesamt 19 Menschen als vermisst. Er machte nicht deutlich, ob er damit auch die Todesopfer, deren Anzahl er nicht nannte, einbezieht. Es gab außerdem Verletzte.

Warum es am Freitagmorgen (Ortszeit) zur Explosion in der Sprengstofffirma westlich von Nashville kam, ist unklar. Die Aufarbeitung wird voraussichtlich noch Tage andauern. Die Lage vor Ort war für die Ermittler unübersichtlich.

Auf die Frage eines Reporters, ob er das Gebäude auf dem Gelände, wo sich die Explosion ereignete, beschreiben könne, sagte der Sheriff: „Es gibt nichts zu beschreiben. Es ist weg.“ Es sei eine der verheerendsten Szenen, die er in seinem Berufsleben gesehen habe. Er geht davon aus, dass die Anlage in Betrieb war, als es zur Explosion kam.

Das Unternehmen entwickelt, produziert und lagert dem eigenen Internetauftritt zufolge Sprengstoffe für das Militär, die Luft- und Raumfahrt sowie für Abrissunternehmen.