10. August 2018, 12:12 Uhr Ex-Radprofi Jan Ullrich in Frankfurt festgenommen

Der ehemalige Radsportler Jan Ullrich ist am Morgen in Frankfurt festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt nannten zwar nicht den Namen, bestätigten der Süddeutschen Zeitung aber, dass es sich um einen ehemaligen Radrofi handele.

aber, dass es sich um einen ehemaligen Radrofi handele. Demnach war Ullrich mit einer Escortdame in Streit geraten und hatte sie dann körperlich angegriffen.

Der ehemalige Radprofi Jan Ullrich ist am Freitag in einem Hotel in Frankfurt von der Polizei festgenommen worden. Ihm wird Körperverletzung vorgeworfen. In der Pressemitteilung der Polizei heißt es dazu: Ein 44-Jähriger Gast sei in den frühen Morgenstunden verhaftet worden, nachdem es zu einer "handgreiflichen Auseinandersetzung mit einer Escortdame" gekommen war.

Zuvor hat es offenbar einen Streit zwischen den beiden gegeben, bei dem der 44-Jährige die Frau angegriffen haben soll. Sie musste medizinisch versorgt werden. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt nannte ebenfalls nicht den Namen Ullrich, bestätigte aber, dass es sich bei dem Verhafteten um einen "ehemaligen Radprofi" handele. Demnach stand er bei der Verhaftung unter erheblichem Alkohol- und Drogeneinfluss.

Haftbefehl gegen Ullrich wird aber offenbar nicht erlassen. "Derzeit bestehe kein Tatverdacht wegen versuchten Totschlage", so die Staatsanwaltschaft.

Erst vor wenigen Tagen war Ullrich bereits auf Mallorca kurzzeitig verhaftet worden, weil er sich unbefugt Zutritt zum Nachbargrundstück des Schauspielers Til Schweiger verschafft und dort Gäste bedroht hatte. Ullrich hatte zuletzt den Konsum von Drogen eingeräumt und öffentlich bekannt gegeben, sich in Deutschland in Behandlung geben zu wollen.

1997 gewannt er als bislang einziger deutscher Rennradfahrer die Tour de France, 2000 wurde er in Sydney Olympiasieger. Später sah er sich mit Dopingvorwürfen konfrontiert und wurde 2006 von der Tour de France ausgeschlossen. 2007 beendete er seine Karriere.