Es war 8 Uhr morgens an diesem Donnerstag, Andrew Mountbatten-Windsor war gerade aufgestanden, als sechs unmarkierte Polizeiautos vor seinem Haus hielten: Wood Farm auf dem königlichen Gelände von Sandringham im britischen Norfolk, wo Andrew seit Kurzem wohnt. 66 Jahre alt ist er an dem Tag geworden, er hätte einen eher einsamen Geburtstag vor sich gehabt; immerhin seien zwei Corgis seiner verstorbenen Mutter, Queen Elizabeth II., bei ihm gewesen, wie die Sun zu berichten weiß. Stattdessen aber teilten ihm Beamte der Thames Valley Police mit, er sei festgenommen wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch. Sie brachten ihn zur Befragung in die Polizeistation von Aylsham, nahmen seinen Fingerabdruck und machten Fotos von ihm, zwölf Stunden später kam er wieder frei.