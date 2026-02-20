Zum Hauptinhalt springen

GroßbritannienWie es mit Andrew und den Ermittlungen gegen ihn weitergeht

Lesezeit: 4 Min.

Das Foto von Andrew Mountbatten-Windsor im Polizeiwagen ging am Donnerstag um die Welt.
Das Foto von Andrew Mountbatten-Windsor im Polizeiwagen ging am Donnerstag um die Welt. (Foto: Phil Noble/Reuters)

Zwölf Stunden lang war der britische Ex-Prinz in Polizeigewahrsam, bis er freigelassen wurde. Was heißt das? Kann er ins Gefängnis kommen? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Von Joshua Beer und Nadja Lissok

Es war 8 Uhr morgens an diesem Donnerstag, Andrew Mountbatten-Windsor war gerade aufgestanden, als sechs unmarkierte Polizeiautos vor seinem Haus hielten: Wood Farm auf dem königlichen Gelände von Sandringham im britischen Norfolk, wo Andrew seit Kurzem wohnt. 66 Jahre alt ist er an dem Tag geworden, er hätte einen eher einsamen Geburtstag vor sich gehabt; immerhin seien zwei Corgis seiner verstorbenen Mutter, Queen Elizabeth II., bei ihm gewesen, wie die Sun zu berichten weiß. Stattdessen aber teilten ihm Beamte der Thames Valley Police mit, er sei festgenommen wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch. Sie brachten ihn zur Befragung in die Polizeistation von Aylsham, nahmen seinen Fingerabdruck und machten Fotos von ihm, zwölf Stunden später kam er wieder frei.

