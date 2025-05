ESC-Finale 2025 in Basel : Teilnehmer und Reihenfolge: Alles zum Eurovision Song Contest

Am 17. Mai 2025 steigt das Finale des ESC 2025 in der Schweiz. Wer tritt für Deutschland an, wo läuft das Event im TV und in welcher Reihenfolge starten die Teilnehmer? Ein Überblick.