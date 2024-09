Pegelstand der Elbe erreicht nächste Alarmstufe, Brandenburg rüstet sich für Oder-Hochwasser

Die Pegelstände der Elbe in Dresden und Schöna (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) steigen weiter langsam an. In der sächsischen Landeshauptstadt hat das Hochwasser in der Elbe nun die Marke von sechs Metern erreicht - das entspricht Alarmstufe 3. Stufe 3 bedeutet etwa, dass bebaute Flächen und Straßen überschwemmt werden können. Der Normalwert am Pegel Dresden beträgt 1,42 Meter. Am Pegel Schöna wurde der Richtwert für Stufe 3 bereits überschritten. Am frühen Morgen lag der Wasserstand bei 6,54 Metern.



An den Elbepegeln erwarten die Hydrologen in den nächsten Tagen weiter einen leichten Anstieg, aber "die Richtwerte der Alarmstufe 4 werden an keinem sächsischen Elbepegel erreicht", heißt es. Erst in der Nacht auf Donnerstag soll der Pegel wieder sinken.



In Brandenburg sind Krisenstäbe in Alarmbereitschaft. Menschen sind im Einsatz, um ihre Häuser vor möglichen Schäden infolge des drohenden Hochwassers an der Oder zu bewahren. Nach der Prognose des Landesamtes für Umwelt soll im kleinen Ort Ratzdorf, wo die Oder zuerst brandenburgisches Gebiet erreicht, wohl am Montag die höchste Alarmstufe 4 erreicht werden.