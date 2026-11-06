Ethan Hawke , 55, Schauspieler, ist nicht mehr der unangefochtene Star in seiner Familie. „Dieses Jahr hat sich alles ein bisschen verändert, weil nämlich meine Tochter geheiratet hat“, erzählte er in der „Tonight Show“ von Jimmy Fallon und fügte in gespielter Empörung hinzu: „Ich mag es, wenn die Familie zusammen ist, und jetzt ist sie mit diesem Clown zusammen.“ Wie aus einem Interview der Cosmopolitan mit Hawkes Tochter Maya Hawke , 28, vor einigen Tagen hervorgeht, heiratete die Schauspielerin am Valentinstag den Musiker Christian Lee Hutson , 36. „Dieser Typ“, sagte Hawke nun, „hat die Frechheit, seinen Geburtstag am Tag vor meinem zu haben.“ Der Schwiegersohn „stiehlt mir mit meiner eigenen Tochter die Show“. Dem lachenden Jimmy Fallon erklärte er dann aber noch: „Ich habe Glück, denn dieser Typ ist ein toller junger Mann.“ Die Hochzeit seiner Tochter sei „der schönste Tag“ seines Lebens gewesen. Maya Hawke stammt aus Ethan Hawkes früherer Ehe mit Uma Thurman.

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Haftbefehl, 40, Rapper, zeigt Gesicht – mit verbundener Nase. Auf Instagram postete Aykut Anhan, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, sein erstes Foto nach einem längeren Klinikaufenthalt. „An alle, die mich lieben: Ich liebe euch“, schrieb er dazu. „An alle, die mich hassen: Euch liebe ich mehr.“ Sein Manager Erfan Bolourchi hatte der Deutschen Presse-Agentur im Oktober gesagt, Haftbefehl gehe es gut und jeden Tag besser, allerdings müsse er noch an der Nase operiert werden. Warum genau, dazu machte er keine Angaben. Mitte Oktober hatte Haftbefehl seine Konzerte in Düsseldorf und Berlin abgesagt. Sein Bruder Cem Anhan teilte daraufhin mit, dass sich der Rapper „unter ärztlicher Aufsicht“ befinde. Zuletzt wurde er in einer Reha-Klinik behandelt, nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen worden war. In der aufsehenerregenden Netflix-Dokumentation „Babo – Die Haftbefehl-Story“ hatte Haftbefehl 2025 offen über seine Kokainsucht gesprochen. Demnach wurde er bereits einmal nach einer Überdosis wiederbelebt.

Foto: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa

Matt Damon, 56, „Odysseus“-Schauspieler, schwärmt davon, wie es ist, mit einer realen Heldin zusammen zu sein. „Wir hatten diese ganze beängstigende Situation, als meine Frau ein Hirnaneurysma hatte“, erzählte Damon dem Magazin GQ. Luciana Barroso, 50, musste sich deswegen 2024 operieren lassen, in der der Woche vor den Oscar-Verleihungen im März. Dabei gewann das Biopic „Oppenheimer“, in dem auch Damon eine Rolle hatte, unter anderem den Award als „Bester Film“. Nominiert war Damon in dem Jahr nicht. Am Abend der Gala sei es seiner Frau wieder gut genug gegangen, um aufzustehen, was er aber nicht gewusst habe. „Sie hatte ihre Energie zurückgewonnen. Und sie hat mich überrascht, sich ein Kleid besorgt, und wir sind zur After-Party gegangen.“ Das zu tun, so Damon, „war verdammt heldenhaft von ihr und wirklich bedeutungsvoll“. Ein Hirnaneurysma ist eine krankhafte Ausbuchtung einer Arterie im Gehirn. Sie verursacht oftmals keine Beschwerden und bleibt ein Leben lang unbemerkt. Reißt ein Aneurysma jedoch, entsteht eine lebensbedrohliche Hirnblutung. Barroso und Damon sind seit 2005 verheiratet und haben drei Töchter.

Foto: Arlyn Mcadorey/Canadian Press via Zuma-Press/dpa

Bryan Adams, 67, Sänger, hat einen besonders hartnäckigen Fan: seine 98-jährige Mutter. Immer wenn er in Kanada in ihrer Nähe auftrete, komme sie zum Konzert, sagte Adams der Deutschen Presse-Agentur. Davon könne er sie nicht abhalten. „Wenn es nach ihr ginge, wäre sie bei jedem Konzert dabei.“ Das liege an ihrer ganz eigenen Persönlichkeit. „Wir können sie eigentlich nur dabei unterstützen, das zu tun, was gut für sie ist.“ Über das hohe Alter seiner Mutter sagte er: „Unser Ziel ist es, sie bis 100 zu bringen. Sie hat noch 17 Monate vor sich.“