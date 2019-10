39 Leichen sind in einem Lkw-Container im britischen Thurrock entdeckt worden. Das teilte die örtliche Polizei am Mittwoch mit. Die Ermittler seien in der Nacht gegen 1.40 Uhr in den Waterglade Industrial Park gerufen worden. Die Beamten nahmen den Fahrer des Lastwagens, einen 25-jährigen Mann aus dem britischen Nordirland, fest. Sie ermitteln nun wegen Mordes.

Eine der toten Personen ist im Teenageralter, bei den restlichen Leichen handelt es sich ersten Untersuchungen nach wohl um Erwachsene. Der Polizei zufolge stammt der Container vermutlich aus Bulgarien und kam am Samstag ins Vereinigte Königreich.

"Dies ist ein tragischer Vorfall, bei dem eine große Anzahl von Menschen ihr Leben verloren hat. Unsere Untersuchungen sind im Gange, um festzustellen, was passiert ist", heißt es in einer Stellungnahme der Polizei von Essex. Die Leichen werden derzeit obduziert. Die Beamten sagen, es könne längere Zeit dauern, bis alle Toten identifiziert seien. Ob es sich um ins Land geschleuste Migranten handelt, blieb zunächst offen.

Der Fund erinnert an den Fall aus dem August 2015. Damals hatte die Polizei auf einer Autobahn bei Parndorf in Österreich einen Kühllaster mit 71 Toten entdeckt. Die Obduktion hatte er geben, dass die Menchen auf dem Weg von der ungarisch-serbischen Grenze nach Österreich qualvoll erstickt waren. Sie waren Flüchtlinge aus dem Irak, Iran und Afghanistan. Vier Männer, die als die Schlepper vor Gericht standen, wurden zu hohen Haftstrafen verurteilt.