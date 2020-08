Blick auf das Gebäude in Essen, in dem sich Landgericht, Amtsgericht und Arbeitsgericht befinden.

In Essen muss sich seit diesem Montag ein 25-jähriger Mann wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung verantworten. Es geht um einen Unfall, den der Mann am Lenkrad seines 570 PS starken Sportwagens vor etwas mehr als einem Jahr auf der A 52 bei Essen verursachte. Seine damals 18-jährige Beifahrerin wurde, obwohl sie angeschnallt war, aus dem Auto geschleudert und starb noch an der Unfallstelle, der Fahrer erlitt einen Schock und konnte sich selbst aus dem Wrack befreien. Ein mögliches illegales Autorennen als Ursache des Unglücks im März 2019 steht nicht im Raum.

Mindestens 286 Kilometer pro Stunde - so schnell war der Wagen einem Gutachten zufolge mindestens unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und die Seitenleitplanke der Autobahn durchbrach. Die Unfallexperten halten sogar eine Maximalgeschwindigkeit von 314 Stundenkilometern für möglich. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt es auf dem betreffenden Autobahnabschnitt nicht. Der giftgrüne McLaren wurde durch den heftigen Aufprall komplett zerstört und fing Feuer.

Der Fahrer soll den Wagen unbeabsichtigt gelenkt und es dann nicht mehr geschafft haben, ihn wieder in den Griff zu bekommen, weil er durch die hohe Geschwindigkeit überfordert gewesen sein soll. Einem Bericht der Bild-Zeitung nach hatte er den Wagen erst wenige Tage vor dem Unfall in Besitz genommen. "Das ist doch kein Auto, das ist eine Waffe", zitiert das Blatt die Schwester der verstorbenen jungen Frau. "Warum nur ist er damit auf einer ganz normalen Autobahn so unfassbar gerast?"

Das Strafgesetzbuch sieht für fahrlässige Tötung bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe vor. In dem Verfahren treten die Eltern des Unfallopfers als Nebenkläger auf. Der Angeklagte wandte sich vor Gericht an die Hinterbliebenen. "Es tut mir außerordentlich leid, was geschehen ist. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich es tun", sagte er. Der Anwalt der Mutter sagte in seinem Plädoyer, dass man die Entschuldigung nicht annehmen könne.

Die Staatsanwaltschaft plädierte auf eine 14-monatige Bewährungsstrafe, die Verteidigung auf eine Geldstrafe. Mit einem Urteil wird noch am Montag gerechnet.