29. März 2019, 18:56 Uhr Essen Polizei stoppt Drehwurm

Ein Mann hat mit einer Fahrt im Kreisverkehr einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Die Rundfahrt eines Autofahrers hat einen Polizeieinsatz in der Essener Innenstadt ausgelöst. Der Mann soll am Freitag mehr als eine Stunde lang um einen Kreisverkehr herumgefahren sein, und das auch noch zu schnell. Laut Zeugaussagen sei er auch durch eine Fußgängerzone gebrettert, sagte ein Polizeisprecher. Nach bisherigen Erkenntnissen sei niemand verletzt worden. Die Beamten verfolgten den Fahrer mit "vielen Einsatzkräften", auch ein Hubschrauber sei zur Unterstützung gerufen worden. Ein Spezialeinsatzkommando nahm ihn schließlich fest. "Die Hintergründe zum Sachverhalt sind noch unklar. Wir ermitteln in alle Richtungen", twitterte die Polizei.