Interview von Georg Cadeggianini

Warum gibt es am Familienesstisch eigentlich so oft Streit? Und ist das wirklich so schlimm? Christine Ordnung, 60, sieht in Konflikten einen Vertrauensbeweis. Die Gründerin und Leiterin des Deutsch-Dänischen Instituts für Familientherapie gilt als Schülerin des vor zwei Jahren verstorbenen Familientherapeuten Jesper Juul.

SZ: Frau Ordnung, was ist der Unterschied zwischen Brokkoli und Popel?

Christine Ordnung: Hm. Da fielen mir jetzt mehrere ein.

Meine achtjährige Tochter hat mir empfohlen, damit das Interview zu eröffnen. Ihre Antwort: Hast du schon mal ein Kind gesehen, das freiwillig Brokkoli isst?

Nicht schlecht! Mag ich. Eltern sind heute irre nervös, wenn es ums Thema Essen geht. Beim Brokkoli etwa dreht es sich um das große Diktat des Gesunden. Für Kinder ist das schon oft ein richtiges Reizwort. Da schmeckt selbst ein frisch gepresster Organgensaft nicht mehr.

Woher kommt die Nervosität am Esstisch?

Oft sind die Mahlzeiten der einzige Zeitpunkt am Tag, an dem eine Familie zusammenkommt. Der Esstisch ist mit Erwartungen überfrachtet. Es soll schön sein, es soll harmonisch sein, alle sollen sich wohlfühlen. Und zwar immer.

Klingt jetzt noch nicht wie ein Problem.

Das Problem ist: Wir meinen es zu gut. Das passiert immer dann, wenn aus der Idee "Ich will, dass es meinem Kind gut geht" der Satz wird: "Ich will es meinem Kind recht machen."

Das müssen Sie erklären.

Kinder orientieren sich an ihren Eltern. Wenn die Eltern ihre Gewohnheiten mit einer gewissen Gelassenheit leben, dann bekommen Kinder eine Vorstellung davon: Aha, so essen Erwachsene miteinander. Aber viele Eltern wuseln ständig nur um das Kind rum: "Was willst du heute am liebsten essen? Wo willst du sitzen? Ist es dir so recht oder so?" Auch dann kooperieren Kinder, bloß nicht so, wie die Eltern sich das wünschen. Dann denken sie sich: "Aha, meine Rolle ist zu sagen, wo es langgeht." Dann wird der Hochstuhl zum Thron. Da werden Kinder einsam.

Wer im Mittelpunkt steht, ist kein Teil der Gemeinschaft mehr?

Genau. Ein Kind, dem die Eltern versuchen, alles recht zu machen, spürt nicht, dass die Eltern wirklich anwesend sind.

Die Fünfjährige isst nur noch zwei Dinge: Pommes und Leberwurstbrot. Einschreiten oder lassen?

Man kann überleben mit Pommes und Leberwurstbrot. Ich denke, das kann man ein paar Wochen machen.

Drei Monate?

Ja, auch drei Monate. Aber ich bin ziemlich überzeugt, dass das nicht so lange dauern wird - sofern es keine einschneidenden Vorkommnisse in der Essensbiografie gab ...

Moment, was heißt das?

Dass das Verhältnis des Kindes zum Essen massiv gestört wurde, etwa dadurch, dass es zum Essen oder Nichtessen gezwungen wurde. Normalerweise würde ich sagen: Dann gibt es eben erst mal Pommes und Leberwurstbrot. Wichtig ist, dass die Eltern ihr ganz normales Essen weiteressen, und wann immer das Kind anfängt, was anderes mitzuessen, kann man sagen: "Schön, dass du es probierst." Punkt. Aber keine Sensation draus machen. Kein "Na endlich ..." und auch kein "Jetzt hast du es endlich kapiert ...". Ich möchte, dass wir Kinder wirklich ernst nehmen. Dass sie Sachen probieren können und wieder sein lassen können. Dass wir uns zurückhalten mit unserer Überredungskunst und mit dem Motivieren. Wir erreichen meistens das Gegenteil.

Aber Probieren ist Pflicht.

Finde ich ganz fürchterlich. Jeder Erwachsene hat schon mal irgendwo eine Speise gesehen, wo schon vom Hinschauen ganz klar war: "Nie im Leben würde ich das essen!" Warum muss ein Kind so etwas essen? Es gibt Situationen, da müssen wir Kinder bevormunden: Sie an der Ampel an der Hand nehmen. Aber was in meinen Mund reinkommt und was nicht, da sollte niemand anderes entscheiden als ich selbst. Ich kann einem Kind natürlich etwas anbieten: "Mir schmeckt das sehr gut und mich würde interessieren, wie es dir schmeckt. Möchtest du es probieren?" Aber wenn ein Nein kommt, dann möchte ich, dass das respektiert wird.

Ab wann sollten Kinder mit kochen?

Ich bekomme immer mehr mit, dass Eltern sagen: "Ich komme zu nichts, wenn die Kinder da sind." Bevor die Kinder nach Hause kommen, muss ich noch schnell kochen. Erst wenn die Kinder im Bett sind, wird der Haushalt gemacht. Ich finde: Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass ein Kind dabei sein kann, wenn ich koche. Und vielleicht mitarbeiten kann, wenn es will. Gemeinsam kochen kann unter Umständen viel entspannter sein, als gemeinsam zu essen. Dann aber bitte kein Wir-kochen-jetzt-mit-Kindern-Projekt daraus machen.

Detailansicht öffnen Christine Ordnung, 60, ist Gründerin und Leiterin des Deutsch-Dänischen Instituts für Familienforschung. Sie gilt als Schülerin des vor zwei Jahren verstorbenen Familientherapeuten Jesper Juul. (Foto: Thomas Rosenthal)

Was verändert die Pandemielage am Esstisch?

Viele Familien sind überhaupt nicht mehr darauf eingestellt, so viel Zeit miteinander zu verbringen. Das ist eine enorme Herausforderung. Der Esstisch ist ein guter Ort, an dem jeder sagen darf: Was ist gerade anstrengend für mich. Wer ist der Doofste. Worüber bin ich super frustriert. Wenn das so überhandnimmt, dass es einem den Appetit verschlägt, dann sollte dies wann anders passieren. Man kann sich dazu richtig verabreden. Jeder darf dann seinem Ärger Raum geben - und zwar ohne dass das bewertet wird.

Was ist eine gute innere Haltung, mit der Eltern am Esstisch sitzen sollten?

Ich will unbedingt, dass Erwachsene sich Gedanken darüber machen: Was soll da passieren? Jeder bringt seine eigene Kindheit mit, will es genauso machen - oder ganz anders. Dann sagt die Mutter: "Jetzt merke ich, dass ich nervös werde, weil ich immer Angst habe, ein Glas fällt um." Wenn ich unter so einer Anspannung am Tisch sitze, dann fühlt sich keiner wohl. Oder - um mal im Klischee zu bleiben - der Vater sagt: "Mir wird es einfach zu laut. Wenn ich nach einem anstrengenden Tag nach Hause komme, dann will ich meine Ruhe haben." Häufig folge ich auch einem Klischee von einer perfekten Familie, das sich irgendwie in meinem Kopf festgesetzt hat, und ich merke gar nicht, dass ich das nie überprüft habe. Und je nach Alter - ab drei, vier, fünf Jahren - kann ich da mit den Kindern schon ins Gespräch kommen.

Familie ist der Ort, an dem jeder sagen kann, was er will?

Ja, aber das bedeutet noch lange nicht, dass jeder kriegt, was er will. Ich darf auf keinen Fall erwarten, dass ich alles kriege, was ich mir als Erwachsener wünsche. Trotzdem: Ich sollte unbedingt mit den Kindern mal außerhalb vom Essen sprechen. Ihnen sagen, was mir am Essenstisch wichtig ist, und nicht, wie man sich beim Essen zu benehmen hat.

Was ist der Unterschied?

Oh, das ist ein riesiger Unterschied: "Ich sitze so gern mit euch beim Essen, aber es fällt mir sehr schwer, wenn zwei von euch mit offenem Mund essen und dabei schmatzen. Das ist etwas, was ich nicht gut ertrage. Könnt ihr mir den Gefallen tun, da drauf zu achten?" Das ist eine ganz andere Ansprache als zu sagen: "Iss nicht wie ein Schwein."

Braucht es ein Ritual zum gemeinsamen Beginnen?

Kleine Kinder lieben das "Piep, piep, piep", in christlichen Familien wird gebetet, bei anderen ist es ein "Guten Appetit". Wenn die Erwachsenen das mit einer Selbstverständlichkeit machen, dann halten sie das auch aus, wenn Kinder da mal ein bisschen ausbrechen ...

... und der Neunjährige schon die dritte Gabel drin hat, bevor der Letzte überhaupt was auf dem Teller hat?

Ja. Die Frage ist: Bin ich offen dafür zu erkennen, warum ein Kind dagegen angeht. "Ich bin gerade in Gedanken woanders" oder "Boah, ich habe so einen Hunger und muss gleich anfangen"? Oder ist der Grund: "Ich bin so stinkig heute. Mir geht es so schlecht, und damit zeig ich dir das"? Wenn einer schlechte Laune hat, dann darf der auch mal aus der Reihe tanzen. Deswegen geht nicht alles den Bach runter. Da macht einer sichtbar: Für mich ist die Welt heute nicht in Ordnung. Dass er das hier am Esstisch macht, ist auch ein Vertrauensbeweis.

Er führt sich auf - und ich soll dankbar sein?

Mit Konflikten wird äußerst schäbig umgegangen. Viele Familien glauben, ihre Familie sei nur dann eine gute Familie, wenn sie konfliktarm ist. Das Gegenteil, würde ich sagen, ist richtig. Da, wo ich mich wohlfühle, da kann ich mich auseinandersetzen. Wir sollten unseren Kindern die Chance geben, sich in Konflikten immer wieder neu zu üben. Davon gibt es Hunderte am Tag. Und die soll es geben.

Ist aber auch ganz schön anstrengend.

Das ist es! Aber die Kinder müssen sich im sozialen Umgang mit Freunden und erst recht in der Schule in einem reduzierten Normlevel bewegen. In der Familie können die Ausschläge viel höher gehen, und zwar in beide Richtungen. Das ist unglaublich wertvoll. Ich kann mich viel mehr kennenlernen in meiner Familie.

Was, wenn die Stimmung explodiert?

Auch Erwachsene können den Tisch verlassen, wenn es ihnen zu viel wird. Ich sage: "Könnt ihr mir bitte heute den Gefallen tun und nicht darüber streiten, wer von euch der Bessere ist?" Ich probiere es noch mal: "Ich meine es ernst. Ich bin heute müde. Ich will diesen Streit nicht hören." Und es geht weiter. Dann sage ich: "Dann esse ich heute woanders." Es ist wichtig, nicht die Kinder wegzuschicken, sondern die eigene Grenze aufzuzeigen. Ich kümmere mich um mich.

Trotzdem macht so ein verstrittenes Essen irre fertig.

Total. Wenn es Eltern nicht schaffen, eine harmonische Stimmung am Essenstisch herzustellen, dann fühlen sie sich ganz oft als schlechte Eltern.

Wie kann man damit seinen Frieden machen?

Das weiß ich natürlich auch nicht, wie das jeder Einzelne schaffen kann, damit umzugehen. Ich will auf jeden Fall ermutigen: Es ist für Kinder unglaublich wertvoll, wenn sie in einer Familie leben, in der die Familienmitglieder ehrlich und offen zeigen dürfen, wie es ihnen geht.

Brauchen wir heute noch so etwas wie Tischmanieren?

Auf jeden Fall! Aber für Erwachsene. Kein Handy am Tisch. Das Telefon klingeln lassen. Aber vor allem: Erwachsene müssen die Belehrungen, die Zurechtweisungen, das ganze Rumerziehen am Tisch sein lassen. "Iss weniger, iss mehr, iss ordentlich": Wenn mir nicht die persönliche Verantwortung für meinen Hunger und mein Sättigungsgefühl überlassen wird, dann wird das gestört. Dann fehlt mir der Zugang dazu. Oder wenn ich ständig Sätze höre wie: "Du kannst jetzt nicht Hunger haben. Wir haben gerade gegessen. Iss deinen Teller leer." Der Mensch braucht Essen zum Überleben, und der Mensch braucht Beziehung zum Überleben. Beim Essen kommt beides zusammen.