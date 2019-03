6. März 2019, 18:50 Uhr Essen Clans fingierten Autounfälle

Neun Verdächtige sollen vorsätzlich 50 Verkehrsunfälle ausgelöst haben.

Die Essener Polizei hat bei ihren Ermittlungen gegen kriminelle Clans eine Serie fingierter Verkehrsunfälle aufgedeckt. Neun Verdächtige sollen vorsätzlich mindestens 50 Verkehrsunfälle ausgelöst und hohe Versicherungssummen kassiert haben, wie die Ermittler am Mittwoch berichteten. In den meisten Fällen seien nichts ahnende Autofahrer in die Unfälle verwickelt worden. Die Polizei ermittelt deshalb wegen gewerbsmäßigen Betrugs und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Ermittlungen zeigten, dass fingierte Autounfälle für kriminelle Clans "eine durchaus lukrative Angelegenheit sind", sagte Essens Polizeipräsident Frank Richter. Gesamtschaden bei den bisher aufgedeckten Fällen: mehrere Hunderttausend Euro.