Gondel stützt in die Tiefe - mehrere Tote

Das Unglück ereignete sich an einem Sendeturm in Nordhessen. Mehrere Arbeiter waren dort mit Wartungsarbeiten beschäftigt.

Beim Absturz einer Wartungsgondel an einem Sendeturm in Nordhessen sind drei Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Das Unglück ereignete sich gegen 9.20 Uhr an dem Sender "Hoher Meißner" nahe der Stadt Eschwege. Die Gondel stürzte den Angaben zufolge aus etwa 50 Metern Höhe ab.

