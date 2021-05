Von Dominik Prantl

Für das ganz persönliche Sommergefühl hat die Erdbeere in unseren Breiten bekanntlich die Aufgabe eines Leitfrüchtchens. Ist sie doch nicht nur die erste heimische Beere in einer an Beeren gar nicht so armen deutschen Fruchtfolge, sondern für viele Menschen mit dem Inbegriff des sommerlichen Familienausflugs verbunden: zum nächsten Erdbeerfeld. Als entscheidend gilt dabei gemeinhin die Anreise mit leeren Mägen, um sich samt Anhang die persönliche Feldarbeit zu versüßen. In diesem Frühjahr allerdings müssen sich insbesondere die Selbstpflücker besonders lange gedulden. Denn auch den Erdbeeren war dieses Frühjahr zu kalt.

Etwa zwei Wochen später als in den Vorjahren, so schätzt Simon Schumacher, Geschäftsführer des Verbands Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer, gewinnen die Erdbeeren heuer an Farbe. Am stets etwas wärmeren Rheingraben geht es für die Selbstpflücker laut Schumacher deshalb dieser Tage los; in Bayern soll es - einer keineswegs repräsentativen SZ-Telefonumfrage zufolge - je nach Region von nächster Woche an endlich so weit sein. Schuld daran ist in erster Linie der kühle und regnerische Mai. Er folgt auf den kältesten April seit 40 Jahren und lag ebenfalls noch einmal rund eineinhalb Grad unter dem Monatsmittel der vergangenen drei Jahrzehnte. Etliche Erntehelfer seien laut Schumacher deshalb zu früh einbestellt worden. Zudem mussten wegen der Nässe häufiger Hygienegänge zum Aussortieren fauler Früchte durchgeführt werden als in trockenen Jahren.

Erdbeeren wurden in den vergangenen Jahrzehnten immer frühreifer

Womöglich sind die passionierten Beerensammler und -konsumenten inzwischen aber auch einfach zu sehr daran gewöhnt, dass die deutschen Erdbeeren in den vergangenen Jahrzehnten immer frühreifer wurden. Die Klimakrise spielte bei dieser Entwicklung jedoch ausnahmsweise eine eher geringe Rolle. Viel wichtiger waren laut Schumacher neue Erdbeersorten und moderne Anbaumethoden. Speziell in diesem Jahr müsse man "ein Loblied auf die Folientunnel singen", so Schumacher. Allein dadurch hätte die Branche schon Ende April einige Früchte in den Handel bringen können. Für die wirtschaftlich eher nachrangigen Selbstpflücker würden viele Bauern ihre Flächen im Freiland ohnehin erst öffnen, wenn der Markt zu Beginn der Saison bedient ist. Und die Nachfrage ist groß. So wurden im Jahr 2020 alleine in Deutschland dem Statistischen Bundesamt zufolge rund 150 000 Tonnen Erdbeeren geerntet. Das reichte dennoch bei Weitem nicht aus, um den Appetit zu stillen: Pro Jahr isst jeder Deutsche rund 3,6 Kilogramm Erdbeeren.

Einen Nachteil für Verkäufer und Konsumenten bedeutet die spätere Ernte nicht zwangsläufig. "Im Moment gleicht der höhere Preis das aus", sagt Schumacher - um dann von den Vorteilen der langen Wartezeit so zu schwärmen, wie sich das für einen ranghohen Erdbeeren-Vertreter gehört: Durch die langsamere Reife entwickele sich ein "hervorragendes Aroma, und durch die kühlen Nächte bleiben die Früchte zudem relativ stabil". Fast noch wichtiger könnte mittelfristig allerdings sein, was die fränkische Erdbeerbäuerin Claudia Bayer während eines Telefonats erwähnt: "Der Regen, den wir in diesem Frühjahr nach den trockenen Jahren zuvor bekommen haben, der war Gold wert."