Knapp zehn Jahre lang lebte Christian B. in einem Häuschen in den Hügeln an der Algarve, etwas außerhalb von Praia da Luz. Ein Bungalow mit schiefer Regenrinne, eingewachsen von Palmen und Kakteen, im Inneren ein Boden aus Terrakotta-Kacheln, ein Kamin und ein Pfahl, der noch wichtig werden wird. So sieht das Häuschen auf Fotos des Bundeskriminalamts aus. Und nun fragen sich die Ermittler offenbar wieder, ob sie hier Spuren zu dem wohl bekanntesten Vermisstenfall Europas finden können.

Am Dienstagmorgen verschickte die Staatsanwaltschaft Braunschweig eine Mitteilung mit dem Titel „Aktuelle Ermittlungsmaßnahmen im Fall Madeleine McCann“. Die damals drei Jahre alte Britin war im Mai 2007 aus einer Ferienanlage in Praia da Luz verschwunden, bis heute fehlt jede Spur von ihr. In diesen Tagen, teilte die Staatsanwaltschaft mit, führen Ermittler in Portugal „strafprozessuale Maßnahmen“ aus, unterstützt von Beamten des BKA. „Nähere Informationen“, schreibt die Staatsanwaltschaft noch, gebe sie „derzeit“ nicht heraus. Laut CNN Portugal erstrecken sich die Maßnahmen vom Küstenstädtchen Praia da Luz bis zu jenem Bungalow, in dem Christian B. lange lebte. Denn auch wenn dessen Name in der Mitteilung nicht genannt wird, so geht es den Ermittlern auch darum, ihn, der bereits mehrfach wegen sexuellen Missbrauchs an Kindern verurteilt wurde, zu überführen.

Seit fünf Jahren ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Christian B. als Hauptverdächtigen im Fall McCann. Auf ihn waren die Ermittler unter anderem gekommen, weil an jenem Maiabend 2007 ein Handy, das auf ihn registriert war, in der Funkzelle der Ferienanlage der McCanns eingeloggt war. Außerdem behauptete er in einem Chat, dass er ein Mädchen missbraucht habe, das nie jemand finden werde. Und ein Kleinkrimineller, den er aus seinen Jahren an der Algarve kannte, erzählte 2023 der Bild, B. habe ihm gesagt, dass Maddie „gar nicht geschrien“ habe.

Schon damals hatten die Ermittler auch das Häuschen von Christian B. durchsucht. Sie waren an einen Stausee in der Nähe von Praia da Luz gefahren. Einen Beweis, dass Christian B. der gesuchte Mörder sein könnte, fanden sie nicht. Und die Zeit drängt.

2019 hatte das Landgericht Braunschweig B. zu sieben Jahren Haft verurteilt, ein Haar hatte ihn überführt als Vergewaltiger einer 72 Jahre alten US-Amerikanerin. Der Tatort damals: Praia da Luz. Diese Haftstrafe endet am 17. September. Und ein erster Versuch der Staatsanwaltschaft, sie zu verlängern, scheiterte krachend.

Da er Justizbeamte beleidigt haben soll, muss Christian B. womöglich länger in Haft bleiben

Im Herbst 2024 hat das Landgericht Braunschweig Christian B. in einem weiteren Verfahren freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, drei Frauen vergewaltigt und zweimal vor Kindern masturbiert zu haben. Zwei der Vergewaltigungen wollen zwei Kumpels von Christian B. auf Videos gesehen haben. Einmal soll er eine Jugendliche an den Pfahl in seinem Bungalow gefesselt und oral vergewaltigt haben. Doch die Videos sind weg, unauffindbar. Das Gericht glaubte daher den Männern nicht, und auch sonst glaubte es nichts von dem, was die Staatsanwaltschaft zusammengetragen hatte, es sprach also den Mann frei, den der psychiatrische Sachverständige im Prozess in der „absoluten Topliga“ der gefährlichsten Psychopathen einstufte. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat Revision eingelegt. Sie will verhindern, dass Christian B. jemals wieder in Freiheit lebt.

Ein bisschen Zeit bekommt sie möglicherweise noch. Da B. mehrmals Justizbeamte beleidigt haben soll, unter anderem als „ahnungslose Witzfigur“, muss er eventuell bis Januar 2026 in Haft bleiben.

Christian B. hingegen scheint sich schon auf das Leben in Freiheit vorzubereiten. Vor Kurzem erzählte er in der JVA einem RTL-Reporter, dass er sich am meisten auf ein Steak und Bier freue. Und er sagte: Da er so bekannt sei, werde er untertauchen müssen.

Es sei denn, die Ermittler finden in Portugal noch den entscheidenden Beweis, den sie brauchen, um ihn auch im Fall Maddie McCann anzuklagen. Dann könnte es einen neuen Haftbefehl geben. Und Christian B. müsste doch im Gefängnis bleiben.