Die für die Anzeige von Collien Fernandes gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen zuständige Staatsanwaltschaft auf Mallorca plädiert dafür, den Fall an die deutsche Justiz zu übertragen. Das geht aus einer Stellungnahme der Staatsanwaltschaft vom 22. März hervor, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt.
Fernandes gegen UlmenStaatsanwaltschaft auf Mallorca will den Fall Ulmen nach Deutschland abgeben
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Die Ermittlungen gegen Christian Ulmen in Spanien könnten tatsächlich an die deutsche Justiz übertragen werden. Die Staatsanwaltschaft folgt der Argumentation von Ulmens Anwaltsteam.
Von Patrick Illinger, Madrid
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