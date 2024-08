Konzentriert wirkt er, fast schon besessen. Vor ein paar Tagen hat der norwegische Fußballspieler Erling Haaland ein kurzes Video bei Instagram gepostet, darauf ist zu sehen, wie er in einem Flugzeug mit aufgerissenen Augen vor sich hin starrt. Neben ihm döst ein Mitspieler, mit großen Kopfhörern auf den Ohren, vermutlich hört er Musik. In dieser Szenerie ist der Sitznachbar wichtig, denn er ist der stille, der beinahe dekadente Antagonist. Haaland hingegen hat sieben Stunden am Stück kein Handy benutzt, nicht geschlafen, nicht gegessen, nicht getrunken, wie er schreibt. Das Einzige, was er tat, war auf den verdammten Flugverlauf auf dem Bildschirm zu schauen, vor ihm die öden Umrisse von Kontinenten und Inseln aus der Vogelperspektive. Dazu schreibt er: „Just raw dogged a 7 hour flight #easy“.