Sexualisierte Gewalt„Ich habe getestet, wie weit das gehen könnte“

Lesezeit: 6 Min.

Das Erfurter Gericht verurteilte den früheren Lehrer zu vier Jahren und drei Monate Gesamtfreiheitsstrafe wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen.
(Foto: Collage: SZ, Foto: Marie Frech/dpa)

Er leitete den Schulchor, war beliebt. Dann nutzte er ihr Vertrauen aus. Dutzendfach hat ein Lehrer an einem Erfurter Gymnasium Schülerinnen sexuell missbraucht. Wie konnte es dazu kommen?

Von Marcel Laskus, Erfurt

Er habe sie gefragt, sagt er. Habe sich versichert, ob sie damit einverstanden seien, wenn er diese oder jene sexuelle Handlung an ihnen vornehmen wollte. „Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie nur ausgenutzt werden“, wird er einmal sagen.

