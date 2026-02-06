Er habe sie gefragt, sagt er. Habe sich versichert, ob sie damit einverstanden seien, wenn er diese oder jene sexuelle Handlung an ihnen vornehmen wollte. „Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie nur ausgenutzt werden“, wird er einmal sagen.
Sexualisierte Gewalt„Ich habe getestet, wie weit das gehen könnte“
Lesezeit: 6 Min.
Er leitete den Schulchor, war beliebt. Dann nutzte er ihr Vertrauen aus. Dutzendfach hat ein Lehrer an einem Erfurter Gymnasium Schülerinnen sexuell missbraucht. Wie konnte es dazu kommen?
Von Marcel Laskus, Erfurt
Lesen Sie mehr zum Thema