Verden (dpa/lni) - Nach einem abendlichen Erdbeben im Landkreis Verden hat es in der Nacht zum Donnerstag ein Nachbeben gegeben. Nach Angaben der Polizei war der neue Erdstoß vom späten Mittwochabend mit einer Stärke von etwa 4,2 sogar kräftiger als der vorangegangene. Allein auf der Wache der Polizei in Verden zählten die Beamten erneut rund 30 Meldungen - ähnlich viele wie wenige Stunden zuvor. Verletzte seien für das zweite Beben nicht gemeldet worden, auch Sachschäden waren der Polizei zunächst nicht bekannt. Das erste Beben hatte die Menschen in der Region am Mittwoch gegen 18.30 Uhr aufgeschreckt.