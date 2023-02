Wie geht es in der Türkei und in Syrien nach der Katastrophe weiter? Alle Entwicklungen im Überblick.

In der türkisch-syrischen Grenzregion hat es bisher mehr als 280 Nachbeben gegeben. Das teilte die Katastrophenschutzbehörde Afad mit. Die Zahl der Todesopfer in der Türkei ist auf 3381 gestiegen. Mehr als 20 000 Menschen seien verletzt worden, teilte die Katastrophenschutzbehörde Afad mit. Mehr als 5700 Gebäude seien eingestürzt. Orhan Tatar, Chef der Abteilung für Erdbeben und Risikoverminderung, rief die Menschen dazu auf, sich von beschädigten Gebäuden fernzuhalten. Die Wetterbedingungen seien sehr schlecht, sagte Tatar. Die Meteorologische Generaldirektion meldete für die betroffenen Regionen teils starken Schneefall, Platzregen und starke Winde. Die Temperaturen liegen teils um den Gefrierpunkt, was die Rettungsarbeiten erschwert.

In Syrien kamen nach Angaben des Gesundheitsministeriums sowie der Rettungsorganisation Weißhelme mindestens 1604 Menschen ums Leben. Mehr als 3600 Menschen wurden in dem Bürgerkriegsland verletzt. Den Weißhelmen zufolge sind bislang mehr als 210 Gebäude vollständig eingestürzt und 441 teilweise zerstört worden.

Menschen haben Angst vor der Rückkehr in ihre Häuser

Die Situation ist vielerorts dramatisch, Hilfe werde dringend benötigt. Im südtürkischen Hatay sei der Strom ausgefallen, berichtete eine Augenzeugin der Deutschen Presse-Agentur. Die Tankstellen hätten kein Benzin mehr und es gebe kein Brot zu kaufen. Auch in der Nachbarprovinz Osmaniye sei der Strom ausgefallen, sagte eine Reporterin des Senders CNN Türk.

In der südosttürkischen Metropole Diyarbakir verbrachten viele Menschen die Nacht in Schulen, Moscheen oder unter freiem Himmel, wie ein dpa-Mitarbeiter berichtete. "Die Menschen haben Angst, in ihre Häuser zurückzukehren", sagte er. Die Zelte der Katastrophenschutzbehörde Afad seien nicht beheizt und reichten nicht aus. Viele Einwohner Diyarbakirs versuchten, in die Dörfer zu gelangen. Die Häuser dort sind in der Regel einstöckig und gelten daher als sicherer. "Es herrscht Anspannung, die Menschen wissen wirklich nicht, was sie machen sollen", sagte er.

Im syrischen Erdbebengebiet sind nach Angaben des von der Opposition betriebenen Zivilschutzes noch Hunderte Familien unter den Trümmern zerstörter Gebäude verschüttet. Die Zeit, sie zu retten, werde knapp, sagte der Leiter der Weißhelme im von Rebellen kontrollierten Nordwesten Syriens, Raed al-Saleh, der Nachrichtenagentur Reuters. Die kritische Überlebensgrenze für Verschüttete liegt normalerweise bei 72 Stunden - so lange kann ein Mensch in der Regel ohne Wasser überleben.

Internationale Millionenhilfen sind auf dem Weg

Weltweit läuft nun Unterstützung für das Erdbebengebiet an. Die Regierung in Peking stellt der Türkei Soforthilfen in Höhe von 5,5 Millionen Euro zur Verfügung, wie Chinas staatlicher Fernsehsender CCTV berichtete. Das chinesische Rote Kreuz werde die Türkei und Syrien zusätzlich mit jeweils rund 185 000 Euro unterstützen.

Australien und Neuseeland senden ebenfalls Millionenhilfen. Sein Land werde zehn Millionen australische Dollar (6,4 Millionen Euro) als Soforthilfe über das Internationale Rote Kreuz schicken, sagte der australische Premierminister Anthony Albanese bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem neuseeländischen Amtskollegen Chris Hipkins in Canberra. Neuseeland will 1,5 Millionen neuseeländische Dollar (880 000 Euro) spenden. Das Geld soll Teams des Roten Kreuzes dabei helfen, wichtige Hilfsgüter wie Lebensmittel, Zelte, Decken, Medikamente und psychologische Unterstützung ins Erdbebengebiet zu bringen.

Israel will auch Syrien helfen, obwohl sich die Länder im Krieg befinden

Eine Hilfsdelegation aus Israel ist in die Türkei gereist, um dort bei der Suche nach Verschütteten zu helfen. Die rund 150 Mitgliedern seien am Morgen gelandet, sagte eine israelische Militärsprecherin. Zwei Drittel davon sind den Angaben zufolge Mitglieder einer Such- und Rettungseinheit der Armee, die mit hochmoderner Ausrüstung im Einsatz ist. Israel sei bereit, zusätzliche humanitäre Hilfe zu leisten, wenn die Türkei dies wünsche, sagte Militärsprecher Richard Hecht.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kündigte auch Hilfe für Opfer des Erdbebens in Syrien an, obwohl beide Länder sich offiziell im Kriegszustand befinden. Israelische Regierungsvertreter bestätigten, es sollten für sie Medikamente, Decken und Zelte geschickt werden.

12 000 Helfer kommen aus Istanbul

Nach Angaben des Gouverneurs von Istanbul, Ali Yerlikaya, haben sich zahlreiche Helfer vom städtischen Flughafen aus auf den Weg in die Südtürkei gemacht. Um 6 Uhr (Ortszeit) seien bereits mehr als 12 000 Mitarbeiter und Freiwillige der türkischen Katastrophenschutzbehörde Afad mit 73 Flugzeugen aus Istanbul in die Erdbebenregion geschickt worden, teilte Yerlikaya auf Twitter mit.

Er teilte außerdem ein Video, das zeigen soll, wie Hunderte von Helfern am Flughafen Istanbul dicht gedrängt auf ihre Abfertigung warten. Die Personen, die orangene Helme oder Leibchen tragen, seien auf dem Weg ins syrisch-türkische Grenzgebiet.