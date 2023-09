Das Beben überrascht Millionen Menschen spätabends in ihren Häusern. EU und UN bieten Unterstützung an. Doch Hilfe aus den Nachbarstaaten bleibt zunächst aus.

Von Mirco Keilberth

Es ist das verheerendste Beben seit mehr als einem Jahrhundert in Marokko. In der Erdbebenregion waren am Freitagabend um 23 Uhr etwa zehn Millionen Menschen in ihren Häusern von den Erdstößen der Stärke 6,8 überrascht worden. Das Zentrum der Erdstöße verortet das amerikanische Geological Survey Centers (USGS) etwa 72 Kilometer nordöstlich von Marrakesch, in einer Tiefe von 18,5 Kilometern.