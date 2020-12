Von Theresa Crysmann und Oliver Das Gupta

In Kroatien ist es am Dienstagmittag zu einem starken Erdbeben gekommen. Das European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) maß eine Stärke von 6,3 auf der Richterskala, laut der deutschen Bundesanstalt für Geowissenschaften begann das Naturphänomen gegen 12.19 Uhr.

Offenbar gab es erheblichen Sachschäden in Zagreb sowie im Umfeld des Epizentrums, das rund 45 Kilometer südöstlich der Hauptstadt lag. In sozialen Netzwerken kursieren Clips und Fotos von zerstörten Gebäuden in den Orten Petrinja und Sisak. Ob es Verletzte gegeben hat, war noch unklar. Das Rotes Kreuz Kroatien schreibt auf Twitter, die Lage in Petrinja sei sehr ernst. Die Krisenhelfer der Organisation seien vor Ort.

Auch in den Nachbarländern waren die Erdstöße wahrnehmbar, etwa in den norditalienischen Regionen Friaul und Venetien sowie in Slowenien. Selbst in der österreichischen Hauptstadt Wien war das Beben zu spüren. Die Erdstöße sollen etwa 20 Sekunden angedauert haben.

Sogar im oberbayerischen Kreis Rosenheim sollen die Erschütterungen noch leicht spürbar gewesen sein, sagte Patrick Huper von der deutschen Bundesanstalt für Geowissenschaften der Süddeutschen Zeitung. Dem Seismologen zufolge war die Intensität bemerkenswert groß. "Solche starken Erdbeben sind relativ selten".

Die Erschütterungen an diesem Dienstag waren das zweite Beben in der Region innerhalb von 30 Stunden. Allerdings haben die Erdstöße am Vortag eine ganze Magnitude weniger gehabt, so Seismologe Huper: "Das entspricht einer 32-fach größeren Energiefreisetzung heute Mittag verglichen zu gestern."

Erst im März hatte ein Erdbeben der Stärke 5,4 in Zagreb große Schäden angerichtet. Eine Jugendliche war gestorben, mehr als zwei Dutzend Menschen waren verletzt worden. Von der Kathedrale im Zentrum der Stadt war eine Kirchturmspitze herabgestürzt.