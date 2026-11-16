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Baden-WürttembergDrei Menschen sterben bei Massenkarambolage

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr arbeiten an einer Unfallstelle auf der Bundesstraße 311 bei Erbach.
Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr arbeiten an einer Unfallstelle auf der Bundesstraße 311 bei Erbach.
Foto: Joscha Braun/dpa

Weil ein 18-Jähriger beim Überholen mit hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen verliert, kommt es zu einem Unfall mit neun Autos.

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Nach einer Massenkarambolage am Sonntag mit neun Autos nahe Erbach (Alb-Donau-Kreis) in Baden-Württemberg gibt es drei Tote. Nach Angaben der Polizei starben drei Menschen, weil ein 18-Jähriger am Sonntag auf der Bundesstraße 311 beim Überholen mit hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen verlor.

Sein Auto stieß frontal gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug. Sowohl der 18-Jährige als auch der 19 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens kamen durch die Kollision ums Leben. Der sieben Jahre ältere Beifahrer des 19-Jährigen erlag am Sonntagabend seinen Verletzungen, wie die Polizei jetzt mitteilte. Eine 26-Jährige wurde schwer verletzt, zwei weitere Menschen erlitten leichte Verletzungen. Ein Gutachter sollte im Laufe des Tages die Unfallstelle untersuchen.

Die Polizei sprach nach dem Unfall von einem „riesigen Trümmerfeld“. Die Strecke wurde für mehr als 24 Stunden komplett gesperrt. Nach Angaben der Beamten war ein Großaufgebot an Einsatzkräften, darunter Rettungskräfte, Feuerwehr, Straßenmeisterei und auch Seelsorger, im Einsatz. Ein Gutachter sollte am Tag nach der Karambolage die Unfallstelle untersuchen.

© SZ/dpa/danju - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
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