Von Fabian Fellmann, Washington

Tova Noel und Michael Thomas sollten besonders gut auf den prominenten Sträfling Jeffrey Epstein aufpassen. Kurz zuvor hatte der Multimillionär, unzähliger Sexualverbrechen verdächtigt, sich das Leben zu nehmen versucht. Doch statt alle halbe Stunde in Epsteins Zelle im Metropolitan Correctional Center in New York zu gucken, sahen sich die beiden Gefängnisaufseher in Internetshops Möbel und Motorräder an und gönnten sich zwischendurch ein zweistündiges Nickerchen.