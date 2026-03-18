Jeffrey Epstein hat jahrelang weltweit in den höchsten Kreisen verkehrt. Kontakte waren seine Währung, sein Kapital. Er hat ein Netz aufgebaut aus Wissenschaftlern, Politikern, Prominenten und Superreichen.

Wie hat er das geschafft? Und wieso konnte er das Netzwerk aufrechterhalten, auch nachdem klar war, dass er ein Sexualverbrecher ist?

Dazu spricht Timo Nicolas in dieser Folge von „Das Thema“ mit Charlotte Walser, US-Korrespondentin in Washington, und Andrian Kreye, leitender Redakteur des Feuilletons der Süddeutschen Zeitung.

Podcast-Serie über Jeffrey Epstein : Epsteins Opfer Wer waren die Mädchen, die Epstein vergewaltigte, und wie kam er an sie ran? Teil eins unserer Podcast-Serie über die Epstein-Files. Von Felicitas Kock und Timo Nicolas ...

Investigativer Journalismus live

Ob geheime Offshore-Konten oder Machtmissbrauch im Verborgenen: Investigative Recherche deckt auf, was eigentlich im Dunkeln bleiben soll, wie etwa bei den Panama Papers oder den Epstein Files. Erfahren Sie bei diesem Live-Journalismus-Event am 20. April in München, wie aus Millionen Unterlagen Geschichten entstehen, die weltweite Skandale aufdecken.

Zum Weiterhören und -lesen

Wenn Sie betroffen sind von sexueller Gewalt, dann können Sie sich an folgende Stellen wenden:



Für Frauen und Mädchen gibt es das Hilfetelefon 116 016, das 24 Stunden erreichbar ist. Die Helferinnen und Helfer des Familienministeriums können auch online und anonym kontaktiert werden.

Männer und Jungen können sich an das Männerhilfetelefon wenden, erreichbar unter 0800 1239900 oder online und anonym hier.

Im Podcast empfohlen haben wir zudem das „Hilfetelefon Sexuelle Gewalt“ unter 0800 22 55 530, das alle Geschlechter in mehreren Sprachen berät. Die Sprechzeiten finden Sie hier.

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