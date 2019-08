13. August 2019, 16:39 Uhr Jeffrey Epstein American Psycho

Ein Abend in New York vor zehn Jahren, Jeffrey Epstein hat geladen. Im Knast ein paar Meilen entfernt wird der Mann später mal sterben. Über einen Verbrecher, seinen Tod und die USA.



Von Andrian Kreye und Christian Zaschke

Gefängnisse sind nie gute Orte, aber das Metropolitan Correctional Center (MCC) in New York, in dem das Leben des Investors und wegen Mädchenhandel und Vergewaltigung verhafteten Jeffrey Epstein am Wochenende endete, ist ein besonders mieser Ort. Sie nennen es das "Kakerlaken-Motel". Der frühere Insasse Ahmed Ghailani, der sowohl in Guantanamo auf Kuba einsaß als auch im MCC in Manhattan, sagte, in Guantanamo sei es deutlich angenehmer gewesen.

Das MCC steht im Süden Manhattans als Festung, erbaut aus braun-rostfarbenen Steinen. Eigentlich ...