12. August 2019, 18:35 Uhr Missbrauchsfall Society-Lady und Zuhälterin?

Nach dem offenkundigen Suizid Jeffrey Epsteins richtet sich das Schlaglicht auf die britische Millionenerbin Ghislaine Maxwell: Sie soll junge Frauen für ihn angelockt und teils selbst an deren Missbrauch teilgenommen haben.

Von Cathrin Kahlweit , London

Bisher war es der Name von Jeffrey Epstein selbst gewesen, der die Schlagzeilen dominierte. Der Finanzinvestor, der 2008 eine kurze Haftstrafe wegen Sexualdelikten unter höchst luxuriösen Umständen absaß und gegen den zuletzt erneut wegen Missbrauchs Minderjähriger ermittelt worden war, soll sich nach aktuellem Kenntnisstand vor wenigen Tagen in der Untersuchungshaft in New York umgebracht haben. Wie konnte es so weit kommen? Und wie konnte es passieren, dass Epstein so lange und so oft davon kam, nicht nur wegen der sexuellen ...