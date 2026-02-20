Der Nachlass von Jeffrey Epstein und seine beiden Mitvollstrecker haben sich bereit erklärt, bis zu 35 Millionen Dollar zu zahlen, um offene Rechtsansprüche seiner Opfer zu begleichen, die noch keine Einigung erzielt haben. Die Sammelklage von etwa 40 Frauen wurde ursprünglich 2024 gegen Darren Indyke und Richard Kahn eingereicht, die jahrelang als Epsteins Anwalt und Buchhalter tätig waren. Mitvollstrecker sind weitere Testamentsvollstrecker, die den Nachlass gemeinsam verwalten und den letzten Willen eines Erblassers umzusetzen.

Die Frauen geben an, zwischen 1995 und dem 10. August 2019, dem Datum seines Todes in einer Gefängniszelle in Manhattan, von Epstein sexuell missbraucht oder gehandelt worden zu sein. Nun stimmte der Nachlass des Sexualstraftäters und die Mitvollstrecker Indyke und Kahn der Einigung zu, um die Ansprüche der Klägerinnen „endgültig und für immer beizulegen, zu erfüllen und zu regeln“. Der vorgeschlagene Vergleichsplan muss noch von einem Bundesrichter in New York genehmigt werden, bevor er endgültig in Kraft treten kann. Ein juristischer Vergleich bedeutet eine Einigung zwischen Streitparteien, bei der sie sich auf eine Lösung einigen und dafür den Rechtsstreit beenden.

Der Vergleich folgt auf eine Zahlung des „Epstein Victims Compensation Programs“ in Höhe von 121 Millionen Dollar an 136 Klägerinnen und einen späteren Vergleich in Höhe von 48 Millionen Dollar im Namen von 59 Opfern. Die jüngste Einigung würde der Klägerinnen-Gruppe 35 Millionen Dollar zusichern, wenn mehr als 40 Frauen anspruchsberechtigt sind, oder 25 Millionen Dollar, wenn es weniger als 40 sind.

Die Einigung befreit Epsteins Nachlass und seine Miterben von Ansprüchen

Die Einigung sei das Ergebnis einer vertraulichen Mediation im Oktober, gefolgt von Verhandlungen, die zu einer Grundsatzvereinbarung führten, erklärte die leitende Anwältin der Opfer, Sigrid McCawley, in einem Antrag auf Genehmigung der Vereinbarung. „Die vorgeschlagene Einigung befreit den Nachlass und die Miterben von allen Ansprüchen und potenziellen Ansprüchen, einschließlich aller Ansprüche, die bereits geltend gemacht wurden oder zu einem späteren Zeitpunkt wieder geltend gemacht werden könnten“, heißt es in dem Antrag.

Indyke und Kahn, denen weder Missbrauch von Frauen noch die Beobachtung von Missbrauch vorgeworfen wurde, haben jegliche Haftung gegenüber Epsteins Opfern zurückgewiesen und den Vergleichsbedingungen zugestimmt, ohne ein Verschulden einzugestehen. „Keiner der beiden Miterben hat ein Fehlverhalten zugegeben oder eingeräumt“, erklärte Daniel Weiner, Anwalt der Miterben, in einer Stellungnahme gegenüber Bloomberg News. „Das ist nicht überraschend – keine einzige Frau hat jemals einen der beiden Männer beschuldigt, sexuellen Missbrauch begangen oder beobachtet zu haben, noch hat sie jemals behauptet, ihnen Vorwürfe wegen Missbrauchs durch Epstein gemeldet zu haben.“ Weiner sagte, der Nachlass finanziere die gesamte Einigung zwischen den Parteien.