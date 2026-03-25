Jeffrey Epstein soll Hunderte, vielleicht tausend junge Frauen und Mädchen missbraucht haben. Es gibt jene, die an die Öffentlichkeit gegangen sind. Die sich an die Medien gewendet haben oder zur Polizei gegangen sind. Von ihnen haben wir in der ersten Folge berichtet. Und es gibt zahlreiche unbekannte.

Für Epstein waren diese Menschen namenlos. Er nannte sie nur: die Ukrainerin. Die Russin, die Blonde, die von Facebook, die 16-Jährige.

In dieser Folge tauchen wir tief in die Welt von Jeffrey Epstein ein. Wie hat er kommuniziert? Wie hat er gelebt? Und wie ist er überhaupt an das viele Geld gekommen, das ihm ein opulentes Leben als Sexualverbrecher ermöglicht hat?

Um diese Fragen zu beantworten, spricht Host Timo Nicolas mit Jörg Häntzschel aus dem Feuilleton der Süddeutschen Zeitung und mit Meike Schreiber, der SZ-Bankenkorrespondentin in Frankfurt.

Podcast-Serie über Jeffrey Epstein : Epsteins Netz Warum blieben so viele Mächtige Epstein trotz seiner Verurteilung nah? Teil zwei der Podcast-Serie zu den Epstein Files. Von Andrian Kreye, Charlotte Walser und Timo Nicolas ...

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Wenn Sie betroffen sind von sexueller Gewalt, dann können Sie sich an folgende Stellen wenden:



Für Frauen und Mädchen gibt es das Hilfetelefon 116 016, das 24 Stunden erreichbar ist. Die Helferinnen und Helfer des Familienministeriums können auch online und anonym kontaktiert werden.

Männer und Jungen können sich an das Männerhilfetelefon wenden, erreichbar unter 0800 1239900 oder online und anonym hier.

Im Podcast empfohlen haben wir zudem das „Hilfetelefon Sexuelle Gewalt“ unter 0800 22 55 530, das alle Geschlechter in mehreren Sprachen berät. Die Sprechzeiten finden Sie hier.

SZ-Veranstaltung : Von Panama Papers bis Epstein Files – Wie geleakte Daten zu Journalismus werden Investigativ-Journalisten der SZ geben am 20. April in München exklusive Einblicke in ihre Recherchen und zeigen, wie aus geheimen Daten spannende Geschichten entstehen. ...

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