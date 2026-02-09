Es war eine ungewöhnliche Pressemitteilung, die der Kensington Palace am Montagvormittag veröffentlichte: Ein Sprecher des britischen Thronfolgers und seiner Frau Kate gab zu Protokoll, beide seien „zutiefst besorgt über die anhaltenden Enthüllungen“ und ihre Gedanken seien „weiterhin bei den Opfern“. Bei den fraglichen Enthüllungen handelte es sich um die Epstein-Akten, bei den Opfern um die Kinder und jungen Frauen, die der Pädokriminelle selbst missbraucht oder anderen zum Missbrauch zugeführt hatte.