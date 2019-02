28. Februar 2019, 15:16 Uhr Velbert bei Essen Polizei fahndet nach mutmaßlichem Kindesentführer

Nach der Aussage eines Zehnjährigen, ein Fremder habe ihn auf dem Schulweg ins Auto gelockt und ihn wohl entführen wollen, fahndet die Polizei nach dem Unbekannten.

Laut der Schilderung des Grundschülers habe er entkommen können, als der 25 bis 30 Jahre alte Mann einen Unfall gebaut habe.

An der besagten Stelle hat die Polizei Wagenteile sichergestellt, die zu der Beschreibung des Jungen passen.

Die Polizei in Velbert bei Essen fahndet nach einem mutmaßlichen Kindesentführer. Der Mann soll einen zehnjährigen Jungen auf dem Schulweg angesprochen und in sein Auto gelockt haben. Der Polizei zufolge hat sich der Vorfall bereits am vergangenen Freitag zugetragen.

Nach Schilderung des Grundschülers sprach ihn auf dem Weg zur Schule ein Mann aus seinem Auto heraus an und forderte ihn auf, zu ihm ins Auto zu steigen, in einen schwarzen VW-Kleinwagen. Er werde ihn zum Unterricht fahren, habe der Unbekannte gesagt. Der Junge zögerte, der Mann sei zunehmend aggressiv geworden und habe auf ihn eingeredet. Schließlich, so der Zehnjährige, sei er eingestiegen. Doch statt in Richtung Schule, die nur wenige Fußminuten entfernt liegt, sei der Mann auswärts in Richtung Wodantal gefahren. In einer Linkskurve habe der mutmaßliche Entführer die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der Junge will daraufhin aus dem Fahrzeug unverletzt ausgestiegen sein und lief zur Schule.

Dort berichtet er den Lehrern, was passiert sei, diese schalten die Polizei ein. Später fahren die Beamten die von dem Jungen beschriebene Strecke ab. An der besagten Unfallstelle finden sie Fahrzeugteile eines schwarzen Kleinwagens. Es handelt sich um die innere Abdeckung des vorderen rechten Radkastens eines VW Up.

Den mutmaßlichen Täter beschreibt der Grundschüler als männlich, 25 bis 30 Jahre alt. In Fahndungsaufruf schreibt Polizei, er habe schwarze Hautfarbe und schwarzes, kurzes, lockiges Haar - an den Seiten abrasiert. Zur Tatzeit sei er schwarz gekleidet gewesen.

Berichte im Internet, wonach es in den nahe gelegenen Städten Essen und Hattingen zu ähnlichen Versuchen gekommen sein soll, entkräftet die Polizei. Nach jetzigem Kenntnisstand handele es sich dabei um länger zurückliegende Vorfälle, sagte eine Polizeisprecherin der SZ. Nach einem Zeugenaufruf seien jedoch weitere Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, die geprüft würden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert unter der Rufnummer 02051 946-6110 entgegen.