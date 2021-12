"De" statt "the" - so klingt oft der deutsche Akzent im Englischen, den auch die neue Außenministerin Annalena Baerbock beherrscht, wie sie etwa im Gespräch mit dem EU-Chefdiplomaten Josep Borrell bewiesen hat.

Von Alexander Menden

Annalena Baerbock muss viel Häme aushalten, auch nach ihrem Amtsantritt als Außenministerin. Jüngst wurde ihre Rede bei einem Treffen mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell in Brüssel zerpflückt. Dabei ging es gar nicht um den Inhalt - Baerbock betonte die Verlässlichkeit Deutschlands -, sondern um ihr Englisch. Im Kompetenzforum Twitter stand zu lesen: "Die Baerbock spricht aber auch das deutscheste Englisch, das ich seit langem gehört habe." "Ihr wollt mir erzählen, die Dame hätte zwei Semester an der London School of Economics studiert und einen Abschluss gemacht? In England? Auf Englisch?" Und: "Wie spricht die eigentlich Englisch? Das ist bestenfalls Hauptschulniveau."