In einem Zug nahe der englischen Stadt Huntingdon sind mehrere Menschen niedergestochen worden. Das teilte die British Transport Police in einem Beitrag auf der Plattform X mit. Zwei Personen wurden demnach festgenommen.

Zehn Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht, wie der Sender Sky unter Berufung auf die örtliche Polizei berichtet. Neun Menschen erlitten mutmaßlich lebensbedrohliche Verletzungen. Das teilte die für den Schienenverkehr zuständige British Transport Police in der Nacht mit. Tote gab es demnach nicht. Näheres zu den Hintergründen der Tat ist nach wie vor nicht bekannt.

Die Polizei stuft die Attacke inzwischen aber als „schwerwiegenden Vorfall“ ein - die Anti-Terror-Polizei unterstütze die Ermittlungen. Der Zug sei in Huntingdon angehalten worden, teilte die Polizei laut Sky mit. Auf einem Video in sozialen Medien ist zu sehen, wie mehrere Polizisten auf den Zug zulaufen, offenbar, um ihn zu stürmen.

Womit die Menschen niedergestochen wurden, ist bislang nicht bekannt. Auch zur Schwere der Verletzungen gibt es noch keine Angaben. Der Bahnhof Huntingdon ist nach Angaben des Streckenbetreibers National Rail derzeit gesperrt. Die Stadt liegt in der Grafschaft Cambridgeshire rund 100 Kilometer nördlich von London.