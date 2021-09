Lily hilft in der Not

Von Alexander Menden

Man hört viele Klagen darüber, Kinder verschwendeten ihre Nachmittage damit, auf Tablets und Handys zu starren und sich Beiträge der Streamingdienste reinzuziehen. Natürlich muss man nicht unbedingt Luftsprünge vor Freude darüber machen, wenn der Nachwuchs Stunden damit zubringt, irgendwelchen Männern mit Baseballkappen dabei zuzusehen, wie sie auf Youtube schreiend und fluchend auf andere Youtube-Clips reagieren. Aber es gibt auch höchst erfreuliche Gegenbeispiele.

Ein solches ist fraglos Lily Swanson. Die 14-Jährige aus dem nordenglischen Leyland führte in der vergangenen Woche ihren Hund Gassi, als sie einen brenzligen Geruch bemerkte. Aus einem Fester über einem Kleidergeschäft quoll Rauch: "Ich sah noch keine Flammen", erzählte Lily später der Lokalzeitung Lancashire Post. "Aber es waren Leute in der Wohnung und ich wusste, dass sie schnell Hilfe brauchten." Sie rannte nach Hause, rief die Feuerwehr und wies dann ihren Vater an, eine Leiter zu holen. Nur zwei Minuten später waren beide wieder am Brandort. Die Wohnung stand jetzt in Flammen. Ein paar Leute entkamen über die Leiter, dann war die Feuerwehr zur Stelle. Niemand kam zu Schaden. Der Einsatzleiter lobte anschließend Lilys "besonnene und reife Reaktion".

Ihrem Vater Mike war sofort klar, warum sie so genau gewusst hatte, was zu tun war: "Lily ist besessen von einer Serie auf Disney Plus namens '9-1-1'. Darin geht es um die Arbeit von Rettungsdiensten in Amerika. Dann passierte das, was sie da immer sieht, vor unserer Haustür, und sie hat es brillant gemeistert. Ich bin sehr stolz." Kann er auch sein. Seine Tochter hat bewiesen, dass es nicht entscheidend ist, dass man glotzt, sondern was man glotzt.