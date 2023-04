In Dresden bleibt das Licht aus - auch an der Frauenkirche.

Von Hanna Fath

Die Lichtstrahler an der Steinfassade der Dresdner Frauenkirche bleiben ausgeschaltet. Genau wie die Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche oder die Wittenberger Schlosskirche wird auch das Wahrzeichen Dresdens weiterhin nachts nicht angestrahlt. Seit vergangenen September durften der Verordnung des Bundes für kurzfristige Energiesparmaßnahmen zufolge unter anderem Gebäude, Denkmäler und Werbeflächen zu bestimmten Zeiten nicht mehr beleuchtet werden. Seit Mitte April ist die Verordnung aufgehoben und jetzt dürfen Kirchen, Städte und Kommunen selbst entscheiden, ob sie ihre Bauwerke und Sehenswürdigkeiten wieder nachts beleuchten - und damit den Energieverbrauch wieder erhöhen.

Die Frauenkirche mit der markanten, glockenförmigen Kuppel, auf der die steinerne Laterne wie eine Krone sitzt, gilt als Symbol der Hoffnung auf Frieden. Sie prägt die Stadtsilhouette Dresdens - bis vor ein paar Monaten auch eindrucksvoll in der Nacht. Die Entscheidung darüber, ob die Fassadenbeleuchtung nun wieder angeschaltet wird, lag nicht bei der Stadt oder dem Freistaat, sondern bei der gemeinnützigen Stiftung Frauenkirche Dresden, deren Vorsitzende Maria Noth ist. Hier war man sich schnell einig: Mit der dunklen Kirchenfassade wolle man ein Zeichen setzen.

Ein Zeichen der Solidarität, weil der Krieg noch nicht vorbei sei. Und ein Zeichen für eine klimabewusste Haltung. "Wir können alles wieder aufbauen, außer das Klima", erklärt Noth die Leitgedanken zum friedensethischen Programm, dem sich die Frauenkirche verpflichtet hat. Im März etwa schwebte im Kirchenraum ein sieben Meter hoher Globus, eine Kunstinstallation als Appell für den Klimaschutz. Trotz LED-Lampen in der Außenbeleuchtung sieht die Stiftung Einsparpotenzial. Verzichtet man weiterhin auf die Nachtbeleuchtung der Frauenkirche, "können jährlich circa 18 000 Kilowattstunden eingespart werden", so Noth.

Für Insekten endet der Flug in den Lichtkegel meist tödlich

Tierschützer fordern schon lange, nachts auf die Beleuchtung von Gebäuden zu verzichten. Für die nachtaktiven Fledermäuse bedeutet künstliches Licht in der Dunkelheit, dass sie nicht auf Insektenjagd gehen können, sagt Biologin Brigitte Heinz, die beim Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) das Projekt "Die Nachtretter" leitet. Die tagaktiven Vögel hingegen finden in hell erleuchteten Innenstädten keine Nachtruhe. Und für Insekten endet der Flug in den Lichtkegel meist tödlich.

Um die Tiere macht sich Friederike Walter, Leiterin des Dom-Kulturmanagements in Speyer weniger Sorgen. Immerhin niste schon lange ein Uhu-Paar im Kaiserdom, das, so gibt sie an, nach der Umstellung der Außenbeleuchtung auf LED nicht beeinträchtigt werde. Die Stadt Speyer möchte weiterhin auf Fassadenbeleuchtung verzichten, doch das zuständige Domkapitel entscheidet erst in den nächsten Wochen. Walter argumentiert, dass "dem Dom als Kathedrale und Unesco-Welterbestätte sowie als Wahrzeichen der Stadt eine Sonderstellung zukommt, die eine Wiederinbetriebnahme der Beleuchtung als angemessen erscheinen lässt".

In Köln ist man nicht so zögerlich. Wegen des Kriegs in der Ukraine und auch, um an die Energie- und Klimakrise zu erinnern, bleibt zwar das Stadtbild in der Nacht weitestgehend dunkel, doch der Dom, der hier ebenfalls Unesco-Welterbe ist, leuchtet bereits seit Ostern wieder nachts. "Eine Ausnahme machen wir für unseren Dom, der für die Kölnerinnen und Kölner eben weit mehr ist als nur ein Baudenkmal", sagt Stadtdirektorin Andrea Blome.

In Dresden wird die Fassadenbeleuchtung der Frauenkirche nicht wirklich vermisst, die Menschen haben, so sagt Maria Noth, viel Verständnis für die Entscheidung. "Die Kirche strahlt ja von innen". Immer dann, wenn sich Menschen abends in der Kirche versammeln und das Licht durch die Fenster nach draußen scheint.