Licht im Flur aus, kein Kipplüften und elektronische Geräte abschalten statt Stand-by-Modus: An Tipps zum Energiesparen mangelt es nicht, gerade jetzt. Doch was bringt all das wirklich?

Von Marcel Laskus

Die wirtschaftlichen Folgen des Krieges von Russland in der Ukraine lassen den Preis für Erdgas und Erdöl steigen. Und schon vor der aktuellen Krise gab es laut Statistischem Bundesamt einen Preisanstieg um elf Prozent innerhalb eines Jahres für Strom und Gas. Bei Heizöl und Kraftstoffen betrug der Anstieg sogar 38 Prozent. Nun geht es vielen Menschen finanziell so schlecht, dass sie sich kaum noch mehr einschränken können. Ohnehin lassen sich die Krisen am Energiemarkt nur schwer aus einer Zweizimmerwohnung heraus lösen. Überschüttet wird man dennoch mit Ratschlägen und Weisheiten. Bleibt die Frage, was diese eigentlich bringen.