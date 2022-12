Wegen der Energiekrise ist Brennholz zur teuren Mangelware geworden - und zum begehrten Diebesgut. In den Wäldern rücken die Täter mit schwerem Gerät an, nicht gerade unauffällig. Warum sich solche Beutezüge trotzdem nur schwer verhindern lassen.

Von Titus Arnu

Parfüm, Lippenstift, Speicherkarten: Handliche Artikel werden laut Angaben von Versicherungen am häufigsten geklaut. Aber wie entwendet man einen halben Wald? Ein Baumstamm lässt sich ja nicht so einfach in der Manteltasche verstecken. Zum Fällen und Abtransportieren von Bäumen braucht man das entsprechende Know-how und ein bisschen Zeit. Leise und unauffällig lässt sich so etwas jedenfalls nicht bewerkstelligen. Wie soll das also gehen?