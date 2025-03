Mehr als anderthalb Jahre nach dem Verschwinden des zweijährigen Émile in Frankreich sind die Großeltern des Kindes in den Blick der Ermittler gerückt. Wegen des Verdachts auf vorsätzliche Tötung und unerlaubte Wegnahme der Leiche wurden sie in Polizeigewahrsam genommen, wie die Staatsanwaltschaft Aix-en-Provence mitteilte.Auch zwei erwachsene Kinder des Paares wurden demnach festgenommen. Die Ermittlungen befänden sich gerade in einer Phase, in der Informationen, die in den vergangenen Monaten gesammelt worden seien, überprüft würden, hieß es von der Ermittlungsbehörde. Was genau zur Festnahme der Verdächtigen führte, ist nicht bekannt.